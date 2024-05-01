السوداني يناقش مشاريع واحتياجات صلاح الدين مع محافظها

2024-05-01 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (1 آيار 2024)، مشاريع واحتياجات محافظة صلاح الدين خلال استقباله محافظها بدر محمود فحل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل مساء اليوم، فحل، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في محافظة صلاح الدين، وأبرز المشاريع التي يجري تنفيذها في أقضيتها ونواحيها، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات التي من شأنها أن ترتقي بواقع المحافظة عموماً".

ووفقا للبيان، أشار السوداني إلى "نهج الحكومة في دعم جميع الحكومات المحلية، مشدداً على ضرورة أن تبذل حكومة محافظة صلاح الدين أقصى الجهود، في تنفيذ البرامج والخطط التي تلبي حاجة المواطنين الفعلية، والالتزام بمحاور البرنامج الحكومي في تنفيذ المشاريع، وترتيب أولوياتها، بمراعاة المناطق الهشة ودعمها بالمزيد من المشاريع الخدمية، التي تسهم في تحسين أوضاعها، وتعزيز أمن المحافظة عموماً، واستقرارها".