تراجع ملحوظ للدولار في قائمة مسائية ببغداد والمحافظات
2024-05-01 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024)، مع اغلاق البورصات المحلية في بغداد والمحافظات.
وبلغ سعر الصرف صباح اليوم 147250 ديناراً للمائة دولار.
وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف للمائة دولار (البيع):
بغداد: 145,750 دينارا
اربيل: 145,700 دينار
بصرة: 146,050 دينارا
نجف: 145,800 دينار
موصل: 145,800 دينار
كركوك: 145,700 دينار
سليمانية: 145,700 دينار
يشار الى ان البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.