تراجع ملحوظ للدولار في قائمة مسائية ببغداد والمحافظات

2024-05-01 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024)، مع اغلاق البورصات المحلية في بغداد والمحافظات.

وبلغ سعر الصرف صباح اليوم 147250 ديناراً للمائة دولار.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف للمائة دولار (البيع):

بغداد: 145,750 دينارا

اربيل: 145,700 دينار

بصرة: 146,050 دينارا

نجف: 145,800 دينار

موصل: 145,800 دينار

كركوك: 145,700 دينار

سليمانية: 145,700 دينار

يشار الى ان البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.