2024-05-01 19:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

في اليوم العالمي لعيد العمال، يعاني نحو 6 ملايين عامل عراقي في القطاع الخاص من ضياع الحقوق، والتمييز، حيث يتمتع العاملون بالقطاع العام بحقوق اكبر من القطاع الخاص.





وفي مراجعة اجرتها "بغداد اليوم"، على بيانات الاتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 2023 فقد جاء العراق بمراتب متأخرة بحقوق العمال، وأحتل العراق موقعاً متأخراً من أصل 149 دولة في مستوى حقوق العمال وانتهاكها.

وجاءت 12 دولة كأسوأ الدول بحقوق العمال بسبب انهيار سيادة القانون، بينما جاء العراق ضمن قائمة من 33 دولة حول العالم بانعدام الحقوق للعمال.

وأحتوت 42 دولة انتهاكات منهجية في الحقوق ودرجاتها اقل بالانتهاك، وجاءت 32 دولة ضمن قائمة وجود انتهاكات منتظمة للحقوق، و34 دولة ضمن المستوى الثاني بانتهاك الحقوق بصفتها تحتوي انتهاكات متكررة لحقوق العمال.

وجاءت 9 دول فقط حول العالم ضمن المنطقة الخضراء بالتصنيف الاول بالحقوق بصفتها تحتوي انتهاكات متفرقة للحقوق.

ولم يأتِ العراق ضمن أسوأ 10 دول بحقوق العمال، التي ضمت بنغلاديش، وبيلاروسيا، والإكوادور، ومصر، وإستونيا وغواتيمالا، وميانمار، وتونس، والفلبين، وتركيا