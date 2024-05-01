2024-05-01 19:54:08 - المصدر: منصة إيشان

خلال معرض الأمن والدفاع السنوي في بغداد، الذي جرى على مدى أربعة أيام الأسبوع الماضي، لفتت الطائرة الصينية من دون طيار CH-5 الأنظار، وسط مساعي بكين استغلال القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات العسكرية لبعض دول الشرق الأوسط، لتسويق ترسانتها من أنظمة مماثلة. وأقيم المعرض العسكري في بغداد في الفترة من 20 إلى 23 […]

ظهرت المقالة تعاون العراق والصين العسكري يؤرق الولايات المتحدة.. ماذا بعد الطائرات المسيرة؟ أولاً على Eishan.