2024-05-01 19:54:08 - المصدر: منصة إيشان

تستعد تركيا والعراق والإمارات وقطر لعقد “قمة رباعية وزارية” بخصوص مشروع “طريق التنمية” الذي يربط العراق بأوروبا، وتشارك فيه أبو ظبي والدوحة أيضاً. وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن “القمة الرباعية المرتقبة بين الدول المذكورة ستعقد خلال الشهرين المقبلين”. وحول مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً بخصوص المشروع نفسه بين […]

ظهرت المقالة أنقرة تحتضن قمة رباعية بين العراق وتركيا والإمارات وقطر لبحث “طريق التنمية” أولاً على Eishan.