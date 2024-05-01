بسبب الأمطار.. مصرع وإصابة 4 أشخاص بانهيار "جدار مقبرة" في أربيل

2024-05-01 19:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بمصرع امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص إثر سقوط جدار مقبرة في بلدة كوري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "جدار مقبرة في بلدة كوري بمدينة أربيل انهار بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي تشكلت جراء مياه الأمطار".

وأضاف أن "الحادث تسبب بمصرع امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى".

ويظهر في الفيديو الذي تنشره شفق نيوز، لحظة سقوط الجدار على المارة الذين كانوا بالقرب منه عند طريق عام مجاور للمقبرة.