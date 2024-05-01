الخطوط الجوية تعيد طائرتين إلى الخدمة بعد توقفهما لمدة وجيزة

2024-05-01 20:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، إعادتها طائرتين من طراز B737-8 MAX إلى الخدمة بعد إتمام أعمال الصيانة المطلوبة من الشركة المُصنعة.وذكرت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بإشراف مباشر من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ومتابعة مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم أنجزت كوادر الشركة الهندسية والفنية أعمال الصيانة على الطائرتين من طراز B737-8MAX وتم إعادتهما إلى الخدمة بعد توقف لمدة وجيزة".وأضافت، أن "أعمال الصيانة التي نُفذت في مقرها داخل مطار بغداد الدولي شملت تبديل الفيول نوزل الخاص بالمحركات استناداً إلى النشرة الفنية الصادرة عن الشركة المُصنعة CFM التي أرسلت فريقا متخصصا للإشراف على عملية التبديل وتدريب كوادر الناقل الوطني على طائرة واحدة فقط على أن يتم التعامل مع هذه الأعمال من قبل الكوادر الفنية في الشركة لباقي الأسطول استناداً إلى الاتفاق المبرم بين شركتنا والشركه المصنعة".وتابعت، أن "العمل مستمر لإعادة الطائرتين المتبقيتين من ذات الطراز إلى الخدمة لذات السبب، مرجحة الانتهاء من الصيانة مطلع الأسبوع المقبل، علماً أن هذه الأعمال جرت من دون تكاليف مادية وفقاً للعقد المبرم مع الشركة المصنعة".