2024-05-01 20:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024)، بمقتل ثاني عريس في محافظة نينوى في إطلاق نار خلال يومين.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "عرّيساً قُتل واصيب عمهِ بجروح اثر شجار مع صاحب فرن في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، بسبب خلاف نشب بينهم".

وأشار الى، ان "الحادث وقع عشية يوم الزفاف حيث كان من المقرر ان يتم غداً".

وهذا هو ثاني حدث من نوعه تشهده محافظة نينوى بعد ان انهت رصاصة طائشة تسببت بمقتل عريس اثناء زفافه ليتحول الفرح الى مأتم نتيجة خطأ ارتكبه عم الضحية.