قبل يوم من زفافه.. مقتل شاب بمشاجرة في الموصل

2024-05-01 20:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شاب قبل يوم من زفافه وإصابة آخر بمشاجرة بينهما.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب من مواليد 2001، ذهب إلى الفرن لشراء الصمون في منطقة القوسيات شمالي مدينة الموصل ضمن تجهيزات يوم زفافه غداً الخميس، إلا أن خلافاً حصل بينه وبين صاحب الفرن تطور إلى مشاجرة ما أدى إلى قتله طعناً بسكين في الخاصرة".

وأضاف أن "المشاجرة تطورت أيضاً حيث جاء أقرباء العريس وطعنوا صاحب الفرن بسكين أيضاً".

وبين المصدر أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي بمدينة الموصل فيما اعتقلت الشرطة الجاني ونقلته إلى المستشفى وفتحت تحقيقاً معه، كما يجري البحث عن متورطين آخرين بالحادثة".