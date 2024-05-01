الأعرجي: الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران ضمن إطاره الزمني

2024-05-01 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران ضمن إطاره الزمني.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراق (واع)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه وكيل وزارة الداخلية الإيرانية، مجيد أمير أحمدي والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، وجرى خلال اللقاء بحث تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، فضلا عن بحث ضبط الحدود المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين".وأشار الأعرجي- بحسب البيان- إلى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الأمني ضمن إطاره الزمني"، مؤكداً، "استعداد العراق للتعاون في جميع المجالات وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين".من جانبه، قدم أحمدي، "شكره وتقديره للحكومة العراقية واللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني؛ للجهود المبذولة والإنجازات المتحققة من خلال الاتفاق".