المندلاوي يؤكد دعم العراق لجهود التوصل إلى اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا

2024-05-01 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، دعم العراق لجهود التوصل إلى اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا لتعزيز الأمن الإقليمي.وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الاتحاد البرلماني العربي، محسن المندلاوي، التقى اليوم الأربعاء في باكو، رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني، صاحبة غافاروفا، وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على تنسيق الرؤى والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية تجاه الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات على المستوى التشريعي وتوسيع التعاون في المجالات كافة.وأكد المندلاوي- بحسب البيان- "السعي من خلال البرلمان ولجنة الصداقة المشتركة إلى تشكيل حلقة تعاون ووضع برنامج لتطوير العلاقات بين البلدين".وأعرب عن دعم العراق، لـ "الجهود المبذولة التي تهدف للتوصل إلى اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا وأهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، فيما ثمن النشاطات التي قامت بها أذربيجان مؤخرًا، لا سيما رئاستها لحركة عدم الانحياز وما قدمته للدول الأعضاء فيها، والتي كان أهمها استحداث الشبكة البرلمانية".