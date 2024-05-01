منتخب العراق الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة إندونيسيا (صور)

2024-05-01 20:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتم المنتخبُ الأولمبيّ لكُرةِ القدم تحضيراته الفنيّة، اليوم الأربعاء في ملعبِ جامعةِ قطر، استعداداً لمُواجهةِ نظيره الإندونيسي غداً الخميس في ملعب استاد عبد الله بن خليفة بالساعةِ السادسة والنصف ليلاً.

ومباراةِ الغد تُلعب لتَحديدِ المركزين الثالث والرابع، والفائز فيها يخطف بطاقةَ التأهل الثالثة إلى أولمبياد باريس، والخاسر يخوض مباراةَ المُلحق مع غينيا في باريس بالتاسع من الشهر الحالي.

وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، وعُضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي، وعضو المكتب التنفيذيّ للجنةِ الأولمبية خليل ياسين، ومدربُ المنتخب الوطنيّ كاساس وملاكه المساعد.

وشملت التدريباتُ على عددٍ من حالاتِ اللعب المُختلفة في الجانبين الدفاعي والهجومي، وأدّى اللاعبون التمارينَ بروحيّةٍ عالية.

وغاب عن التدريباتِ اللاعبُ سالم أحمد بعد تعرضه إلى إصابةٍ في مقدمةِ القدم بمباراةِ اليابان، ويخضع اللاعبُ إلى الإجراءاتِ الطبيّة المُناسبة من قبل الملاكِ الطبيّ للمنتخب الأولمبيّ.

بينما سيجري اللاعبُ حسن خالد غداً الخميس تداخلاً جراحياً في مستشفى اسبيتار بالدوحة بعدَ إصابته بالرباطِ الصليبيّ في مباراةِ منتخبنا الأولمبيّ أمام طاجيكستان التي انتهت بفوز منتخبنا بنتيجة (4-2).