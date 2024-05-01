2024-05-01 21:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمقتل شخص إثر مشاجرة، فيما ألقت الشرطة القبض على أب عنف زوجته وأطفاله بطريقة وحشية ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "خلافاً مادياً دفع شخصين إلى التشاجر وتطور إلى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة العبيدي شرقي العاصمة، ما أسفر عن مقتل أحدهم ولاذ الآخر بالفرار".

إلى ذلك، ذكرت شرطة بغداد، أن قسم حماية الأسرة بجانب الكرخ، ألقت القبض على شخص قام بتعنيف زوجته وأطفاله بطريقة وحشية، حيث ضبط بحوزته سلاحاً نارياً (مسدس صوتي محور) وآلة جارحة".

وأضافت الشرطة، في بيان ورد للوكالة، أن المتهم تم إيداعه التوقيف بغية إكمال الأجراءات القانونية بحقه، فيما سهلت نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.