مقتل شخص بسبب خلاف على "اقساط تك تك" شرق بغداد (فيديو)

2024-05-01 21:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024)، بمقتل شخص بعد مشاجرة مسلحة في منطقة العبيدي جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "خلافاً مادياً دفع شخصين اثنين الى التشاجر وتطور الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة العبيدي".

ولفت الى ان الخلاف كان على سرقة اقساط عجلة (تكتك)".

وأشار الى ان الحادث "أسفر عن مقتل أحد المتشاجرين فيما لاذ الآخر بالفرار".

وكان مسلحون مجهولون يستقلون عجلة نوع لاندكورز قتلوا مواطناً بإطلاق النار عليه في وقت سابق اليوم في منطقة الغزالية ببغداد.

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