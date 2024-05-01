الداخلية تعلن حصيلة المخدرات المضبوطة منذ بداية العام الجاري

2024-05-01 21:48:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حصيلة المخدرات والمؤثرات العقلية منذ بداية العام.وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك إجراءات واسعة تطبقها الوزارة لإقامة نظام دولي لمواجهة خطر المخدرات من خلال مذكرات تفاهم موقعة".وأضاف، أن "وزارة الداخلية عقدت مؤتمراً لمكافحة المخدرات خلال العام الماضي 2023، كما وستعقد مؤتمراً آخر منتصف العام الحالي 2024 للتعاون الدولي في مواجهة المخدرات"، مبينا، أن "تجارة المخدرات هي جريمة عابرة للحدود وهي تجارة محلية ودولية".وأشار، إلى أن "مديرية مكافحة المخدرات حققت ارتفاعاً في أرقامها الضبطية ونشاطاتها من خلال التعاون الدولي"، مؤكدا، "ضبط أكثر من 2 طن من المواد المخدرة و10 أطنان من المؤثرات العقلية منذ بداية العام الجاري حتى الآن".