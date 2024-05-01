الزوراء يحقق فوزا مستحقا على أربيل في دوري نجوم العراق

2024-05-01 22:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق الزوراء بكرة القدم ، اليوم الأربعاء، فوزا مستحقا على نظيره أربيل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في دوري نجوم العراق .وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):بأن" هدف الزوراء سجله لاعب أربيل اداما باولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة (26) من الشوط الأول، فيما أضاف اللاعب حسن عبد الكريم الهدف الثاني للزوراء بضربة رأس جميلة، وأضاف حسن عبد الكريم الهدف الثالث للزوراء في الدقيقة 73 بضربة جميلة".وشهد اللقاء طرد لاعبين من فريق الزوراء المهاجم كريستوفر جون والمدافع الحسن حويبيب".