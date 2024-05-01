في كرميان وميسان.. مصرع شخص بسقوط منصة تحميل سيارات وآخر بصعقة كهربائية

2024-05-01 22:36:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان المستقلة، اليوم الأربعاء، أن شخصاً لقي حتفه بعد سقوط منصة تحميل سيارة (رمبة) على رأسه أثناء العمل، فيما قتلت صعقة كهربائية شاباً في ميسان.

وقال المتحدث باسم المديرية العقيد الحقوقي علي جمال قدوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث حصل مساء اليوم في المنطقة الصناعية في قضاء كلار أثناء العمل، حيث سقطت منصة تحميل لإحدى الشاحنات على شخص أثناء مروره بجوارها، ما أدى لمصرعه فوراً".

وأوضح قدوري، أن "الضحية يدعى عمر محمد طالب من مواليد 1999 من أهالي قرية كرده كوزينه التابعة لقضاء كلار".

وأشار إلى أن "الشرطة اعتقلت شخصين كانا يعملان في المنصة مع سائق السيارة بأمر من قاضي التحقيق وفقا للمادة 411 من قانون العقوبات"، لافتا إلى أن الشرطة بدأت بالتحقيقات بشأن كيفية حصول الحادث.

وفي خبر آخر، أفاد مصدر أمني، بوفاة شاب جراء صعقة كهربائية، وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً لقى مصرعه جراء لمس عمود كهربائي ما تسبب له بصعقة كهربائية أدت لوفاته على الفور"، مبينا أن "الحادث وقع في منطقة القطاع وسط مدينة العمارة".