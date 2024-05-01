2024-05-01 22:54:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، قصف هدف وصفته بـ “الحيوي” في الجولان المحتل. وقال بيان للمقاومة، حصلت عليه منصة “إيشان”: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الأربعاء […]

ظهرت المقالة المقاومة العراقية: طائراتنا المسيرة قصفت هدفاً حيوياً في الجولان أولاً على Eishan.