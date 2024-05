2024-05-01 23:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، اليوم الأربعاء، عن ضوابط جديدة لتوزيع قطع الأراضي في المحافظة. وبحسب مكتب المحافظ فان هذه الضوابط تأتي ضمن خطوات إصلاحية تهدف إلى منع حدوث أي إشكالات مستقبلية في عملية توزيع الأراضي، وضمان حصول المستحقين الفعليين على حقوقهم. و أكد المحافظ...

The post محافظ ذي قار يعلن عن ضوابط جديدة لتوزيع قطع الأراضي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.