رئيس الوزراء يوجه بتشكيل اللجان السبع المعنية بمتابعة الاتفاق الإطاري مع الجانب التركي

2024-05-01 23:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل اللجان السبع المعنية بمتابعة الاتفاق الإطاري مع الجانب التركي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً خاصاً بالملفات التي تمّ الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق قبل عدة أيام."وأشار السوداني إلى "أهمية هذه الزيارة التي مثلت انعطافة في العلاقات بين البلدين، وضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتحقيق المصلحة العليا للعراق، حيث وجه بأن تقدم وزارات الموارد المائية والزراعة والبلديات المشاريع المطلوبة في قطاع المياه في الجوانب المتعلقة بمشاريع السدود وتبطين الأنهار، وكذلك المشاريع الخاصة بإدارة المياه وتحليتها ومعالجتها، استناداً إلى الاتفاقات المبرمة مع الجانب التركي بهذا الخصوص"، حيث أشار إلى أن "العراق سيشهد ثورة من المشاريع لاستثمار الثروة المائية، بما ينعكس على مجمل الواقع الزراعي".ووجه رئيس مجلس الوزراء، "جميع الوزارات التي وقعت مذكرات التفاهم مع الجانب التركي بإعداد خطة عمل وجداول زمنية لكل ملف، تُقدم في مدة أقصاها أسبوعان، لتجري مناقشتها ومتابعتها، كما جرى التوجيه بتشكيل اللجان السبع المعنية بمتابعة الاتفاق الإطاري مع الجانب التركي".وتابع البيان، أنه "تناول الاجتماع الجوانب الخاصة بمشروع طريق التنمية؛ لما يمثله من أهمية اقتصادية وتنموية، وجعله مرتكزاً لتطوير وترسيخ العلاقات بين البلدين".