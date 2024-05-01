2024-05-01 23:18:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في ميسان، مساء اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر ديوان المحافظة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن محافظ ميسان حبيب الفرطوسي، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بما فيها المدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستثنى الفرطوسي الدوائر الخدمية والأمنية من العطلة.

وشهد العراق خلال الأسبوع الجاري موجة أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وغرق العديد من المناطق في مختلف المحافظات العراقية.