وزير العمل يكشف عدد العمال المضمونين وماذا ينتظر المؤسسات الرافضة

2024-05-01 23:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أحمد الأسدي، مساء اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024)، عن فرض غرامة مالية على المؤسسات التي ترفض شمول عمالها بالضمان الاجتماعي.

وقال الأسدي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، ان "⁠المؤسسات التي ترفض شمول عمالها بالضمان الاجتماعي سيتم فرص غرامة عليها" مشيرا الى، ان "⁠عدد العمال الذين جرى شمولهم بتقاعد الضمان الاجتماعي بلغ 365 ألف عامل".

ونوه الى، ان "جلس الوزراء شرع حزمة من الاصلاحات لدعم العمال" مؤكدا، ان "⁠الحكومة تواصل دعم شريحة العمال وتحسين واقعهم الاقتصادي".

وأوضح ان "⁠أي عامل باستطاعته التسجيل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للحصول على راتب تقاعدي".

وقال وزير العمل ان "رئيس مجلس الوزراء وافق على زيادة 100 الف دينار على رواتب تقاعد العمال المضمونين".