محافظ ميسان يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

2024-05-01 23:30:02 - المصدر: واع

ميسان – واعوجه محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ ميسان وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢ في جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بما فيها المدارس، باستثناء الدوائر (الخدمية والأمنية) بسبب سوء الأحوال الجوية".