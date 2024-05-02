2024-05-02 00:18:08 - المصدر: جريدة الصباح

د. عادل أحمد

قبل البدء بعرض العلاقة بين الإحصاء والتعدادات السكانية، لا بد من التطرق إلى عرض بعض المفاهيم السكانية ومنها مثل الديموغرافيا(Demographic)، التحليل الديموغرافي. إن المعنى الدقيق للديموغرافيا يكمن في الاهتمام بعلم السكان، وتعريفها يتركز في دراسة الحجم والتوزيع والتركيب والتغير.

إن المقصود بالحجم هو عدد السكان في مجموعة سكانية معينة، أما التوزيع فإنه يتعلق بترتيب السكان في مكان معين وزمن معين، وأما التركيب فيكمن في تصنيف السكان، حسب النوع الاجتماعي(ذكر، انثى) وكذلك حسب الفئات العمرية، بينما المقصود بالتغير السكاني، فيعني الزيادة أو النقصان في مجموعات السكان الحاصل من جراء ما يسمى سكانيا بالزيادة الطبيعية (المواليد، الوفيات، وانواع الهجرة).

أما بخصوص التحليل الديموغرافي، فهو أحد مجالات الديموغرافيا بجانب الدراسات السكانية التي تمثل المجال الآخر لها. والتحليل الديموغرافي يهتم بدراسة عناصر الاختلافات والتغيرات السكانية، بينما الدراسات السكانية، فإنها تهتم بالتغيرات السكانية والعلاقات بين التغيرات السكانية، والتغيرات الاخرى مثل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيولوجية والجغرافية وغيرها.

وبعد هذا العرض، يتم التطرق إلى الإحصاء والتعدادات السكانية. من المعلوم إحصائيا أن الاهتمام بالأعداد فقط لا يكفي، فلا بد من اجراء التدقيق والتحليل للبيانات للوصول إلى النتائج الدقيقة حول الظاهرة المدروسة. لذلك فإن جمع البيانات والمعلومات، ودقتها التي تمثل المرحلة الأساسية والأولى في علم الإحصاء وتعتبر هذه المرحلة من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالمواطن نفسه طالما ينشد التقدم والأزدهار والرقي المطلوبة، وهذا لا يتحقق الا بعد أعطاء العدد أو المعلومة الدقيقة والصحيحة المطلوبة منه. فضلا عن ذلك، فان رقي الأمم وما وصلت اليه من تقدم وازدهار هو في الحقيقة موضوع مرتبط بتوفرالبيانات والمعلومات الدقيقة والصحيحة، حول ظاهرة من الظواهر المختلفة والمتعلقة بحياة تلك الأمم التي تصب بالنهاية بالفائدة، التي يستفاد منها مثلا المخطط الاقتصادي، حين يخطط للاقتصاد الوطني، الذي يستخدم البحث العلمي ومنهجه كأسلوب مفيد ومهم، من أجل التطوير والازدهار والتحسين المستمر لذلك البلد.

ومن الجدير بالذكر، أنه توجد في الإحصاء مصادر مختلفة للحصول على البيانات والمعلومات حول ظاهرة ما، ومن هذه المصادر هي المصادر الأولية والمصادر الثانوية. أما في الإحصاء السكاني، فإنه توجد مصادر مختلفة تتعلق أولا بالمعلومات الديموغرافيا، التي يمكن الحصول عليها من العد السكاني البسيط أو التعداد العام للسكان والمساكن، وهدفه الحصول على أعداد السكان والخصائص الديموغرافيا والاجتماعية، وكذلك البيانات المتعلقة بالمساكن. أما النوع الآخر من مصادر البيانات السكانية فهي الإحصاءلت الحيوية التي تتعلق بمعدلات المواليد، الوفيات، الزواج والطلاق التي يمكن الحصول عليها من انظمة السجلات المتوفرة في بلد ما.

ومن المعلوم إحصائيا أن التعدادات مثل التعداد العام للسكان والمساكن أو تعداد المنشات الأقتصادية أو الزراعية وغيرها لها دور مهم وبارز، ليس فقط في معرفة عدد السكان أوالناتج المحلي الأجمالي أو الأنتاج الحيواني والنباتي وغيرها، وأنما لها فائدة كبيرة في إعداد الأطر (Frames)، التي يعتمد عليها في اختيار العينة لتنفيذ مسح إحصائي معين مثل مسح العمالة والبطالة، أو مسح الخصوبة أوالمسح الاقتصادي(مسح الناتج المحلي الاجمالي، مسح نفقات ودخل الاسرة)، أو مسح متعدد الأهداف أو مسح الإنتاج الحيواني والنباتي، وغيرها على شرط أن يتم تطوير وتحديث تلك الأطر، خلال فترات زمنية معينة، وذلك لضمان تمثيل هذه الاطر للمجتمعات الإحصائية المدروسة. وهذه العينة تحتاج إلى طرق علمية، لاختيارها وفق تصميم عينة وحجم عينة مناسبين. ويستحسن أن تكون مؤشرات (خواص) العينة المختارة ممثلة لخواص (معلمات : Parameters) المجتمع الإحصائي قيد الدراسة.