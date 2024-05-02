السفارة العراقية في واشنطن: نتابع بقلق الأحداث الجارية في الجامعات ‎الأمريكية

2024-05-02 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاكدت السفارة العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن، انها تتابع بقلق الأحداث الجارية في الجامعات ‎الأمريكية، بما في ذلك الاحتجاجات المؤيدة ‎للفلسطينيين.وذكرت السفارة في تدوينة لها على منصة (x)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الحكومة العراقية حذرت مراراً من التداعيات الخطيرة للحرب الدائرة في غزة، التي يتعرض خلالها المدنيون من أطفال، و نساء، وشيوخ لقصف غير مقبول يخرق كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية".وأضافت: "يجب أن تحرك هذه الأحداث ضمائر الأحرار حول العالم للدفاع عن الحرية و العدالة".وتابعت، أنه "في هذا الإطار، تتابع سفارة جمهورية ‎العراق في واشنطن ‎ بعناية وقلق الأحداث الجارية في الجامعات ‎الأمريكية، بما في ذلك الاحتجاجات المؤيدة ‎للفلسطينيين وتوقيف الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئات التدريس"، داعية إلى "ضبط النفس والهدوء واحترام ‎حقوق الإنسان والتعبير السلمي".