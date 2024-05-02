كشف حقيقة هروب نور صبري وبعيوي يدخل على الخط ويوضح

2024-05-02 01:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر مقربة من حارس مرمى المنتخب العراقي السابق نور صبري، مدير نادي نفط الوسط حالياً، يوم الأربعاء، حقيقة هروبه من البلاد، على خلفية صدور أمر قبض وتحري بحقه.

وكانت وسائل إعلام، تناقلت أنباء تفيد بهروب نور صبري، بعد صدور تعميم إلقاء قبض وتحري بحقه، وفق المادة 459 من قانون العقوبات العراقي.

ونفت المصادر، عبر وكالة شفق نيوز، هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه موجود في مقر إقامته بالعاصمة بغداد، وعدم وجود أي اتهامات أو أمر إلقاء قبض بحقه.

وفي تفاصيل هذه الأنباء، ادعت مصادر، أن "حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الرئيس السابق لنادي نفط الوسط، هيثم بعيوي، قامت بنشر تلك الشائعات".

في المقابل، أعرب بعيوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن استغرابه من اتهامه بقضية نور صبري، وإقحام اسمه بمثل هكذا مواضيع، نافياً في الوقت نفسه أن يكون من سرب أوراق ضد نور".