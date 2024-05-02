2024-05-02 01:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، موقفاً بشأن الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأمريكية تنديداً بالحرب على غزة. وقالت سفارة العراق في واشنطن، في تدوينة عبر منصة “إكس” تابعتها منصة “إيشان”: “حذرت الحكومة العراقية مراراً وتكراراً من التداعيات الخطيرة للحرب المستمرة في غزة، والتي يتعرض خلالها المدنيون، من أطفال ونساء وشيوخ، لقصف غير مقبول ينتهك كافة […]

ظهرت المقالة أول موقف من الحكومة العراقية بشأن احتجاجات الجامعات الأمريكية أولاً على Eishan.