2024-05-02 01:30:07 - المصدر: منصة إيشان

برأت وزارة الداخلية، سائق الدليفري، من تنفيذ عملية اغتيال غفران مهدي، المعروفة بـ “أم فهد”، فيما وصفت المنفّذ بـ “القاتل المتمرس”. وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في مقابلة متلفزة تابعتها “إيشان”، إن “حادثة اغتيال أم فهد لم ينفذها (ابو دليفري)، إنما كان قاتلاً متمرساً، ونفذ جريمته باحترافية عالية وبدم بارد”. وبشأن ملاحقته، أوضح […]

ظهرت المقالة أبو الدليفري بريء.. الداخلية تتحدث عن قاتل متمرس نفّذ اغتيال “أم فهد” أولاً على Eishan.