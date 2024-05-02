2024-05-02 07:14:28 - المصدر: تكنو

يسر شركة TECNO ، العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية، أن تعلن عن أحدث منتجاتها الرائعة، وهو الهاتف الذكي POVA 6 Pro 5 من المقرر إطلاقه في7 من شهر مايو ، هذا الجهاز الرائد يستعد لإحداث ثورة في مجال الهواتف الذكية بميزاته المتطورة وتجربة المستخدم التي لا مثيل لها.

دفع POVA 6 Pro 5G تصميم الهواتف الذكية إلى المستقبل من خلال تصميم العين الديناميكي المذهل. تنبض الجمالية القوية بالحياة من خلال تأثير الضوء الديناميكي المذهل على الغطاء الخلفي. في المجمل، تعمل 210 مصابيح LED صغيرة يتم التحكم فيها بنقطة واحدة على إنشاء تأثيرات ضوئية على شكل حلقة وعلى شكل مروحة في الشاشة المستقبلية. بشكل عام، يمكن تخصيص ما يصل إلى 9 سيناريوهات مختلفة مثل المكالمات وحالة الطاقة والألعاب مع 101 تأثيرًا مختلفًا محددًا من قبل المستخدم، مما يسمح للمستخدمين بصياغة تجربة POVA الخاصة بهم.

استمتع بأداء تبريد من المستوى التالي مع POVA Pro 5G الذي يتميز بنظام حراري من فئة E-Sport مصمم لإحداث ثورة في تبريد أجهزة الألعاب. تم تصميم هذا النظام المبتكر لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، ويتميز بمساحة تبريد واسعة تصل إلى 27342 ملم مربع، مما يضمن درجات حرارة مثالية للجهاز. يتم رفع قدرات التبريد من خلال مكونات الجرافيت عالية الطاقة ومبدد حرارة VC كبير جدًا، مما يضمن اللعب دون انقطاع خلال الجلسات الأكثر كثافة. قل وداعًا لارتفاع درجة الحرارة ومرحبًا بتجارب الألعاب الغامرة التي لم يسبق لها مثيل. ومع بطارية قوية تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع للغاية بقدرة 70 واط، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالاستخدام دون انقطاع طوال اليوم، دون القلق بشأن نفاد البطارية ولهذا السبب يعتبر هذا الجهاز افضل جهاز لمحبي الألعاب.

يمثل هاتف POVA 6 Pro 5G قمة الابتكار، ويجسد التزام TECNO بدفع حدود التكنولوجيا. من خلال شراكة استراتيجية مع Dolby Laboratories، تقوم TECNO بدمج تقنية الصوت المكاني Dolby Atmos الحديثة ومكبرات الصوت Dolby في الهواتف الذكية من سلسلة POVA 6، مما يضمن تجربة صوتية غامرة لم يسبق لها مثيل. تم تصميم POVA 6 Pro 5G لتلبية متطلبات المهام المتعددة في العصر الحديث، ويتميز بذاكرة مذهلة تبلغ 24 جيجابايت، مما يوفر للمستخدمين أداء سلسًا وسعة تخزين كبيرة. ومع ذاكرة قياسية تبلغ سعتها 12 جيجابايت وذاكرة موسعة إضافية تبلغ 12 جيجابايت، يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين المهام دون أي تأخير.

يتميز هاتف POVA 6 Pro 5G بشاشة واسعة مقاس 6.8 بوصة، ويوفر تجربة بصرية مذهلة، مما يضف الحيوية على المحتوى بألوان نابضة بالحياة ووضوح فائق. بالإضافة إلى تقنيته المتقدمة وأدائه طويل الأمد، يوفر هاتف POVA 6 Pro 5G تصميمًا قابلاً للتخصيص، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص أجهزتهم لتناسب أسلوبهم وتفضيلاتهم, من الأنيق والمتطور إلى الجريء والنابض بالحياة، يوفر هاتف POVA 6 Pro 5G إمكانيات لا حصر لها للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم. بفضل مزيجه الذي لا مثيل له من الميزات المتقدمة والأداء طويل الأمد والتصميم القابل للتخصيص، يبرز TECNO POVA 6 Pro 5G باعتباره الخيار الأمثل لعشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن القيمة والابتكار في هواتفهم الذكية.