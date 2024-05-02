ريال مدريد يسعى للحفاظ على لونين

2024-05-02 07:54:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت مصادر صحفية ان ادارة نادي ريال مدريد تقترب من تمديد عقد حارس المرمى الأوكراني أندري لونين حتى عام 2028، وهو خبر يثير تفاؤل عشاق الفريق الملكي.وينتهي العقد الحالي للونين في عام 2025، ولكن مصادر موثوقة تشير إلى أن النادي ووكيل اللاعب يجرون مفاوضات متقدمة لتمديد العقد لثلاث سنوات إضافية.ويُعد لونين أحد الأعمدة الأساسية في صفوف ريال مدريد، حيث قدم أداءً متميزًا في الفترة الأخيرة، وبات الخيار الأول للمدرب كارلو أنشيلوتي بعد إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تحسين راتب اللاعب ليعكس مكانته الهامة كحارس أساسي في الفريق، وسط تطلعات النادي لتحقيق المزيد من النجاحات في المواسم القادمة.