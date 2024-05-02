الإطاحة باثنين من تجار المخدرات والعثور على مخلفات حربية في المثنى

2024-05-02 09:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، القبض على اثنين من تجار المخدرات والعثور على مخلفات حربية في محافظة المثنى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، تمكنت من الاطاحة باثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة بالجرم المشهود، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات".

وأوضح البيان، ان "القبض جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وذلك أثناء وجودهما في قضاء السماوة بمحافظة المثنى"، لافتا الى انه "تم احالة المتهمين إلى شؤون المخدرات لإكمال الإجراءات بحقهما".

وعلى صعيد آخر، أعلنت المديرية عن "عثور مفارزها على مخلفات حربية في قضاء السلمان - محافظة المثنى، عبارة عن (20) قنبرة هاون مختلفة، وصواعق تفجير، وحشوات قاذفة"، مؤكدة "رفع المواد من قبل مديرية الدفاع المدني دون حادث يذكر".



