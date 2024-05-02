اتحاد جدة يستعين بريال مدريد لحل مشكلة بنزيما

2024-05-02 09:06:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأكد نادي اتحاد جدة، أنه تواصل مع نظيره الإسباني ريال مدريد، بخصوص مهاجمه السابق كريم بنزيما، لاعب "العميد" الحالي.وأصدر الاتحاد بيانا رسميا أكد فيه أنه تم التواصل ما بين الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي السعودي، ونظيره في ريال مدريد.وأوضح "العميد"، في بيانه، أن الهدف كان التشاور بشأن إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم "العميد"، وقائد الريال السابق، والذي يغيب عن الفريق بسبب إصابة في الساق اليسرى.وأوضح الاتحاد أنه بناء على التواصل بين الجهازين الطبيين، فإنه قد تم الاتفاق على إجراء بنزيما مزيدا من الفحوصات لدى عيادة ريال مدريد الطبية في العاصمة الإسبانية، وتحت إشراف الطبيب الذي أشرف عليه خلال فترة لعبه بقميص النادي الملكي.وأشار "العميد" إلى ان بنزيما غادر بالفعل إلى إسبانيا على أن يعود إلى المملكة الأسبوع المقبل.ولعب النجم الفرنسي 29 مباراة هذا الموسم بقميص الاتحاد في جميع البطولات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 أخرى.