المثنى.. الإطاحة بتاجري مخدرات والعثور على مخلفات حربية

2024-05-02 09:08:02 - المصدر: الفرات نيوز

الاستخبارات والامن تطيح باثنين من تجار المخدرات وتعثر على مخلفات حربية في محافظة المثنى

ضربات موجعة ومتتالية لعصابات الجريمة المنظمة وتجار السموم المخدرة، إذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، من الاطاحة باثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة بالجرم المشهود، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات، جاء القبض بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وذلك أثناء وجودهما في قضاء السماوة بمحافظة المثنى، وقد أُحيلا إلى شؤون المخدرات لإكمال الاجراءات بحقهما.

وعلى صعيد آخر، عثرت مفارز المديرية انفاً على مخلفات حربية في قضاء السلمان - محافظة المثنى، عبارة عن (٢٠) قنبرة هاون مختلفة، وصواعق تفجير، وحشوات قاذفة، رُفعت المواد من قبل مديرية الدفاع المدني دون حادث يذكر.