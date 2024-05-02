للمرة الثانية تواليا.. الذهب يرتفع بعد تثبيت الفيدرالي للفائدة

2024-05-02 09:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حققت أسعار الذهب ارتفاعا للجلسة الثانية على التوالي، في تعاملات، اليوم الخميس (2 أيار 2024) المبكرة، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

زاد الذهب 0.3 بالمئة إلى 2325.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 0218 بتوقيت غرينتش، بعد صعوده بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الامريكية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 2334.40 دولار.

وثبّت المركزي الامريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة كما كان متوقعا. وقال رئيسه جيروم باول إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات مع استبعاد أن تكون هناك زيادة.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس إن المتداولين شعروا بالارتياح لأن باول أغلق الباب أمام المزيد من الارتفاعات مما ساعد أسعار الذهب على الصعود مرة أخرى فوق 2300 دولار.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.75 دولار للأونصة، وربح البلاتين واحدا بالمئة إلى 959.40 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولار للأونصة.



