ذي قار: القبض على قتلة فلاح البدري واحمد بدر وسط الناصرية

2024-05-02 09:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، إلقاء القبض على قتلة فلاح البدري والشاب احمد بدر وسط الناصرية. وقال قائد الشرطة اللواء مكي شناع الخيكاني في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “عمليات البحث وجمع المعلومات الاستخبارية من قبل مكافحة اجرام ذي قار وخلية استخبارات فوج...

