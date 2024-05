2024-05-02 09:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: قالت النائب عن محافظة ذي قار وعضو لجنة الاستثمار النيابية هيفاء الجابري، انه تم استحصال موافقة وزير الكهرباء على تجهيز منطقة الموحية والمناطق الموزعة حديثاً في محافظة ذي قار بمحطات كهربائية متنقلة سعة 2*31-5. MVA KV11. ووفقا لحساب الجابري على منصة فيسبوك فان هذه المحطات ستسهم في...

