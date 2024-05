2024-05-02 09:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: مواليد اليوم الخميس 2 أيار مايو من برج الثور. مولود اليوم برج الثور يحب الثور المهن اليدوية والصناعية التي تتطلب العمل اليدوي. يمكن الاعتماد على الثور بسهولة، كما أنه عملي، منهجي وطموح. خُلق للوظائف الروتينية التي تتطلب الثقة وتحمل المسؤولية.يمتاز الثور بالإبداع وأنه قادر على تأسيس المشاريع...

The post كيف سيكون حظك اليوم الخميس ؟اليكم توقعات الابراج والفلك appeared first on شبكة اخبار الناصرية.