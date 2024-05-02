عمليات بغداد: الإطاحة بإرهابيين بارزين احدهما ينتمي الى {ولاية جنوب بغداد}

2024-05-02 09:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

بغداد ٢ آيار ٢٠٢٤

تستمر قطعاتنا الامنية البطلة بالتعاون والتنسيق العالي مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية في ملاحقة عناصر داعش الارهابية المنهزمة وبجهود ومتابعة ميدانية بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قوة مشتركة مع فرقة المشاة السابعة عشر من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب ينتمي الى مايسمى "بولاية جنوب بغداد" من خلال ورود معلومات استخبارية مؤكده تفيد بتواجده ضمن قاطع المسؤولية وبعد استدراجه الى كمين محكم تم اعتقاله في منطقة السعيدات جنوبي العاصمة بغداد، فيما تمكنت قوة من لواء المغاوير/قيادتنا من القاء القبض على ارهابي آخر بعد رصد تحركاته ومداهمة داره ضمن ناحية "النصر والسلام" غربي بغداد.

تم إحالة الارهابيين الملقى القبض عليهم إلى الجهات ذات الإختصاص لإكمال الإجراءات القانونية لينالا جزائهما العادل.