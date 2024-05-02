عبر الاستثمار.. رؤية حكومية لإنشاء "ترامواي" من بسماية إلى الباب الشرقي

2024-05-02 09:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تدرس أمانة بغداد خطة لإنشاء ترامواي من مدينة بسماية السكنية إلى الباب الشرقي ذهاباً وإيابا.ً وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز،: إن الرؤية موجودة لإنشاء هذا المشروع عن طريق الاستثمار، الذي يمكن أن يخفف الزخم في العاصمة بغداد، إلى جانب مشاريع فك الاختناقات وفتح الشوارع التي كانت مغلقة في السابق، وتوسيع الشوارع الموجودة في الوقت الحالي. وأضاف أن بغداد اختلفت عما كانت عليه في السنوات السابقة، إذ انتقلنا بها إلى مرحلة جديدة رغم أنها لا تمثل كل الطموح، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة خصوصاً الإدارية والقانونية منها، كتعديل قانون العاصمة الذي سيكون له دور كبير في الانتقال إلى بغداد الكبرى، وتوسعة التخطيط الإنمائي الشامل كما هو موجود في العواصم المجاورة. ولفت الربيعي إلى أن الأمانة تسعى إلى فتح الخريطة الاستثمارية في العاصمة، على ألا تنحصر بالمولات التجارية والمجمعات السكنية، مؤكدا أن المدن الخارجية سيكون لها ارتباط بحويصلات بغداد الست التي ستربط بالعاصمة. وأوضح وجود توجه لزيادة المساحات الخضراء، والوصول إلى الهدف المنشود بزراعة 5 ملايين شجرة، منوهاً بأنها وضمن حملات التشجير وصلت لغاية الآن إلى زراعة نحو مليون شجرة، مضيفا أن الأمانة بصدد خلق فرص شبابية من خلال العمل التطوعي في مثل هذا العمل ليكون إلى جانب جهودها في أن تكون العاصمة أجمل. من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي علي دعدوش، في حديث لـالصباح، أن مشروع الترامواي سيكون مهماً ويخلق فرصاً أخرى لإنشاء مثل هكذا خطوط، مبينا أنه سيعمل على تخفيف الازدحام خصوصا أن عددا كبيرا من الأسر تقطن مدينة بسماية وهي في تزايد مستمر.