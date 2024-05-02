الإطاحة بإرهابيين اثنين احدهما ينتمي الى مايسمى "ولاية جنوب بغداد"

2024-05-02 10:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (2 آيار 2024)، الإطاحة بإرهابيين اثنين بارزين احدهما ينتمي الى مايسمى "بولاية جنوب بغداد".

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة مشتركة مع فرقة المشاة السابعة عشر، تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 1/4 ارهاب ينتمي الى مايسمى "بولاية جنوب بغداد" من خلال ورود معلومات استخبارية مؤكده تفيد بتواجده ضمن قاطع المسؤولية وبعد استدراجه الى كمين محكم تم اعتقاله في منطقة السعيدات جنوبي العاصمة بغداد".

واضافت، أن "قوة من لواء المغاوير/قيادتنا تمكنت من القاء القبض على ارهابي آخر بعد رصد تحركاته ومداهمة داره ضمن ناحية "النصر والسلام" غربي بغداد".

واشارت الى أنه "تم إحالة الارهابيين الملقى القبض عليهم إلى الجهات ذات الإختصاص لإكمال الإجراءات القانونية لينالا جزائهما العادل".



