اليوم.. الأولمبي العراقي يسعى لقطع تذكرة التأهل إلى باريس من محطة إندونيسيا

2024-05-02 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يواجه المنتخب العراقي الأولمبي، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، نظيره الإندونيسي في مباراة حاسمة لا تقبل انصاف الحلول ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر.

ويتطلع المنتخب العراقي لتحقيق الفوز بغية حجز مقعد مباشر في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة "أولمبياد باريس 2024"،.

وتقام مواجهة منتخب العراق مع منتخب إندونيسيا على ملعب عبدالله بن خليفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، المقامة حاليا في الدوحة.

ويأمل المنتخب العراقي في تجاوز خسارته أمام اليابان في المباراة السابقة، وإخفاقه بالعبور إلى المباراة النهائية رغم صعوبة المهمة أمام منافسه الذي قدم عروضا لافتة في مشوار البطولة القارية، ونجح في التأهل لأول مرة في تاريخه لهذه المرحلة.

ويحاول منتخب المدرب راضي شنيشل تجنب خوض الملحق العالمي بمواجهة منتخب غينيا رابع كأس إفريقيا تحت 23 عاما في التاسع من مايو/ ايار الجاري في باريس في حال خسارته مواجهة الغد، لذلك سيكون هاجسه الظفر بنقاط الفوز.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب العراقي على مجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم لاعب القوة الجوية علي جاسم وعلي الموسوي وكرار محمد وحسين عامر والحارس حسين حسن، كما ستستفيد المجموعة من عودة قائدها منتظر محمد بعد غيابه عن نصف النهائي بسبب الإيقاف.