2024-05-02 10:18:08 - المصدر: منصة إيشان

حدَّدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة اليوم الخميس لاستضافة وزير النفط حيان عبد الغني لمناقشة استئناف تصدير النفط عبر تركيا. وأقرَّ عضو اللجنة، بهاء الدين النوري، في حديث لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “ايشان” بـ”صعوبة استئناف تصدير النفط عبر تركيا لمطالبتها العراق بإطفاء المبالغ المترتبة عليها، فضلاً عن مطالبة الإقليم الحكومة المركزية بدفع مستحقات الشركات النفطية […]

ظهرت المقالة لجنة برلمانية تكشف عن سببين يحولان دون استئناف تصدر النفط إلى تركيا أولاً على Eishan.