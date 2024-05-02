2024-05-02 10:18:08 - المصدر: منصة إيشان

تشهد العاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس، زحامات شلت طرقها وجسورها الرئيسة. وقال مصدر لمنصة ايشان إن الزعامات سيطرت على سريع الدورة باتجاه بغداد جديدة، ومن قرية دجلة باتجاه شارع السندباد، وطريق محمد القاسم، وجسر الطابقين، ومن فلكة الطابقين باتجاه المعلق، وشارع قطر الندى باتجاه جسر الجادرية، وشارع دمشق، وشارع ابو جعفر المنصور، وساحة اللقاء. وأضاف […]

ظهرت المقالة خارطة بطرق وجسور بغداد المزدحمة صباح اليوم أولاً على Eishan.