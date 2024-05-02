2024-05-02 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التهاني لتلفزيون العراق في الذكرى الثامنة والستين لتأسيسه.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في تدوينة على منصة (x)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لتلفزيون العراق في الذكرى الثامنة والستين لتأسيسه، ليسبق بلدنا بهذا التأسيس جميع البلدان العربية"، مشيراً إلى أن "التلفزيون العراقي كان شاهداً على كثير من التحولات في بلدنا منذ انطلاقته الأولى".

وأضاف: "نحيي جميع العاملين في هذا التلفزيون الرائد، ونتمنى لهم مزيداً من التقدم والازدهار في عراقنا الديمقراطي المزدهر".



