المالية العراقية تعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر أيار

2024-05-02 10:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية / دائرة المحاسبة، اليوم الخميس، إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيار الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه سيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيئة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وأضاف البيان أنه يمكن للمتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم.