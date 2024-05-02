نائب اعتبرها "فضيحة".. السوداني يوافق على تجهيز كوردستان بـ720 طنا من الغاز

2024-05-02 10:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد عضو مجلس النواب، مصطفى سند، اليوم الخميس، موافقة رئيس الوزراء على تجهيز اقليم كوردستان بـ720 طنا من الغاز السائل، فيما اعتبر هذه الموافقة فضيحة. وقال سند، في منشور له على الفيسبوك، وتابعته الاقتصاد نيوز: حصول موافقة رئيس الوزراء على تجهيز أقليم كوردستان ب720 طن من الغاز السائل يومياً، لحين عودة حقل كورمور للعمل بعد إستهدافه بطائرات مسيرة قبل إسبوع . وأضاف، ان هذا الكتاب فضيحة، فهو أعتراف واضح من حكومتي أربيل وبغداد على وجود إنتاج غازي يتم بيعه خارج العراق وداخل العراق؛ لأن غاز المنازل لا يوزع مجاناً، ولا شركات الكهرباء تشتريه مجاناً، كذلك المجمعات السكنية. وأشار النائب، أن هذا الحقل أحد الحقول الغازية والنفطية التي تنتج خارج سلطة الحكومة المركزية وتجبي المليارات، دون منح خزينة الدولة دينار واحد .