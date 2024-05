2024-05-02 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن خطة لتوزيع قطع أراض جديدة بعد رفع يد الإصلاحي عنها في ثلاثة أقصية. وقال عضو المجلس، احمد الرميض ، في بيان ورد إلى “شبكة اخبار الناصرية”، إن “الحكومة المحلية قريبا ستباشربتوزيع قطع اراضي في 3 أقضية في المحافظة بعد...

