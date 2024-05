أسعار الفواكه والخضروات في الناصرية: إليك ما ستجده في الأسواق اليوم الخميس!

2024-05-02 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:هل تبحث عن أفضل عروض الفواكه والخضروات الطازجة في الناصرية؟ إليك دليل شامل لأسعارها في أسواق اليوم الخميس الباميا عراقية سعر الكيلو 5000 دينار طماطة مستوردة سعر الكيلو 750 دينار بتيتة مستوردة سعر الكيلو 750 دينار بصل مستورد سعر الكيلو 500 دينار بيذنجان عراقي سعر الكيلو 500 دينار...

