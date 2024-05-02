إجراءات احترازية بالمناطق الحدودية شرق العراق لحماية محصول الحنطة من الأمطار

2024-05-02 11:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، دخول 13 منطقة حدودية شرق العراق حالة الترقب مع وصول موجة مطرية كبيرة.

وقال قائمقام قضاء مندلي وكالة مازن الخزاعي (90كم شرق بعقوبة) في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "موجة مطرية كبيرة تتجه صوب مناطق شرق العراق ومنها مندلي وستغطي 13 منطقة على الأقل اليوم وغدا وفق تقرير الانواء الجوية الذي يشير الى احتمالية هطول امطار غزيرة في بعض المناطق".

وأضاف الخزاعي، ان "خلية الازمة الحكومية تتابع تحديثات بيانات الانواء الجوية على مدار الوقت من اجل اتخاذ اي قرارات تسهم في تنبيه الأهالي خاصة القرى القريبة من الوديان الحدودية التي تشهد مع غزارة الامطار تدفق سيول جارفة"، لافتا الى ان "المزارعين عمدوا الى اسلوب القطع التام للأنهر والجداول القريبة من الوديان لمنع تدفق المياه صوب محاصيل الحنطة لتفادي اللحاق الاضرار بها مع بدء موسم الحصاد".

وأشار الى ان "القطع التام ضروري وهو اجراء احترازي مؤقت بانتظار مرور الموجة المطرية المتوقع ان يبقى تاثيرها 48 ساعة وفق بيانات الانواء الجوية".

وتوقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، امس الأربعاء، استمرار هطول الامطار خلال الساعات القادمة في 6 محافظات.

وقال الزيادي لـ "بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع أن يواصل تعمق المنخفض الجوي الماطر"، مبيناً أن "هطول الأمطار سيستمر خلال الساعات القادمة في مناطق مختلفة من البلاد".

وأوضح، أن "هناك مدن مرشحة لتساقط أمطار بين متوسطة الشدة الى غزيرة في أجزاء في محافظات الديوانية وواسط وميسان والمثنى والناصرية ومحافظة السليمانية"، مشيراً الى أنه "سيكون في باقي المحافظات أمطار متفاوتة الشدة في نطاقات مختلفة، والتي من المتوقع أن تزداد فجر يوم الخميس".

وتابع الزيادي، "ستعاود الامطار يوم الجمعة المقبل في أماكن مختلفة"، لافتا الى أنه "سينحسر المنخفض الجوي مساء يوم الجمعة".