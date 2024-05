2024-05-02 12:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:لقي 4 أشخاص مصرعهم اليوم الخميس في حادث مروري مروع بين مركبتين في منطقة تل اللحم وذلك حسب ما أفادت به مصادر صحية. ووفقًا للمصادر اكدت لشبكة اخبار الناصرية ان حادثا وقع على الطريق الرئيسي جنوب الناصرية بمنطقة تل اللحم عندما اصطدمت مركبتانبشكل مباشر، مما أدى إلى وفاة...

The post مصرع 4 أشخاص في حادث مروري بين مركبتين جنوب الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.